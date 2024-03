Puff Daddy, controlli dei federali nelle sue proprietà dopo le accuse

Puff Daddy, al secolo Sean Love Combs, è stato accusato di stupro, abusi e traffico sessuale. Ed è nell'ambito di tale indagine che, lunedì 25 marzo, gli agenti federali sono entrati nelle sue proprietà in Florida e in California.

Le accuse

Puff Daddy ha dovuto affrontare cinque cause civili per cattiva condotta sessuale e per traffico di esseri umani nel giro di pochi mesi. Lo scorso dicembre, la querelante nota come Jane Doe ha intentato una causa presso la sede federale di New York, accusandolo di stupro, violenza e traffico sessuale. Accuse, queste, a cui il rapper ha risposto negando tutto. Co-imputati delle causa, la Bad Boy Entertainment (la sua etichetta discografica), l'ex presidente Harve Pierre e una terza persona. Secondo quanto riferito da Doe, Combs, Pierre e un terzo uomo l'avrebbero stuprata quando aveva 17 anni, su un jet privato diretto da Detroit a New York. Una seconda causa, da 30 milioni di dollari, è stata avviata dalla cantante Casandra Ventura, ex compagna di Combs (e si è risolta con un risarcimento economico dall'importo "segreto"). Joi Dickerson-Neal lo ha accusato d'averla drogata e poi aggredita sessualmente nel 1991 mentre, un'altra querelante anonima, sostiene d'essere stata aggredita da Puff Daddy e da Aaron Hall negli anni Novanta. Sean Combs, tuttavia, ha negato ogni suo coinvolgimento. In tutte le cause intentate.