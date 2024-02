Puff Daddy, quinta accusa di molestie sessuali in quattro mesi

P. Diddy, al secolo Sean Combs, ha ricevuto un’altra accusa di molestie sessuali, la quinta in quattro mesi. A denunciare il rapper e produttore discografico statunitense, stavolta, è un uomo, Rodney ‘Lil Rod’ Jones, che lo accusa di averlo aggredito e costretto a rapporti sessuali con prostitute. Secondo il racconto del producer, Combso gli avrebbe messo le mani addosso mentre lavorava con lui per il suo ultimo album.

L'ACCORDO EXTRAGIUDIZIALE CON L'EX

L'azione legale fa seguito al patteggiamento in novembre tra Combs e la cantante R&B Cassie (vero nome Casandra Ventura), la sua ex compagna per oltre un decennio, dopo le accuse di lei di coercizione sessuale, violenze e stupro. Un risarcimento che aveva risparmiato al produttore discografico i guai legali ma non i danni a una reputazione sempre più compromessa dal riemergere di vecchie accuse di violenza, tre dei quali arrivate in tribunale.