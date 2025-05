And Just Like That..., da domani su Sky la terza stagione

Nuovi amori, legami indissolubili e tanta, tantissima New York sotto il sole rovente dell’estate: le iconiche protagoniste di And Just Like That... tornano con la terza stagione dal 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , in contemporanea con gli Stati Uniti.

La serie Max Original e Sky Exclusive creata da Michael Patrick King, in dodici nuovi episodi, segue la vita di Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa, ormai 50enni, mentre, intente a portare avanti le loro carriere e a gestire le loro rispettive famiglie, affrontano storie d’amore e di sesso preservando la grande amicizia che le lega ormai da tempo. Il tutto in un contesto d'incanto: una travolgente New York calda, solare e piena di vita.

Crediti

Crediti della terza stagione: And Just Like That... è creata da Michael Patrick King, anche produttore esecutivo insieme a John Melfi, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky e Susan Fales-Hill. La serie HBO Sex and the City è creata da Darren Star e basata sul best-seller Sex and the City di Candace Bushnell.

La terza stagione di And Just Like That... sarà disponibile, con un nuovo episodio a settimana, tutti i venerdì su Sky Serie in prima serata fino al 15 agosto, e sarà ovviamente disponibile on demand su Sky e in streaming solo su NOW.