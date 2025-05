And Just Like That 3, red carpet a New York per le protagoniste. FOTO

1/16 ©Getty

Da quattro a cinque protagoniste, perché l'universo di Sex and the City con la sua serie sequel And Just Like That... è cresciuto ed è pronto per tornare a intrattenere i fan con nuove intriganti avventure. A pochi giorni dal debutto di And Just Like That 3 le star della serie si sono riunite a New York per un photocall ufficiale, un vero red carpet che ha coinvolto Sarah Jessica Parker e compagni, tutti in gran spolvero, in onore delle atmosfere dello show. La serie riparte il 30 maggio, in Italia in esclusiva su Sky e Now

And Just Like That..., il teaser della terza stagione