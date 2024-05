And Just Like That... 3, la comica Rosie O'Donnell entra nel cast

La notizia è stata annunciata dalla stessa attrice e presentatrice televisiva con un post su Instagram. Il suo personaggio, Mary, avrà un look leggermente diverso da quello a cui la comica ha abituato i sui fan

Dopo il rinnovo per un ulteriore ciclo di episodi e la pausa legata agli scioperi di Hollywood, i realizzatori e gli attori di And Just Like That..., la serie sequel del cult Sex and The City, in onda in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, sono tornati all'opera nei tempi previsti. Con l'inizio di maggio autori e cast si sono riuniti per dare il via alle riprese della stagione 3 che dovrebbe arrivare in tv nel 2025.

Tra le novità l'ingresso nella storia di un personaggio inedito, Mary, una coetanea delle tre protagoniste. La donna sarà interpretata da un volto molto conosciuto e molto amato della tv a stelle e strisce l'attrice comica Rosie O'Donnell.

Il look di Mary/O'Donnell su Instagram A New York sono tutti pronti a battere il ciak che darà inizio ufficialmente all'avventura di And Just Like That... 3, la serie tv che mostra gli sviluppi delle vite di Carrie Bradshaw e compagne, beniamine del pubblico del piccolo e poi del grande schermo fin dalla seconda metà degli anni Novanta.

Tra conferme e novità di cui già si parla sulla stampa di settore da qualche mese, l'ingresso di Rosie O' Donnell nel cast è certamente una notizia.

La star della tv, che ha collezionato nella sua carriera anche diversi ruoli cinematografici e molti premi Emmy, ha annunciato lei stessa la sua partecipazione allo show di Michael Patrick King pubblicando un post molto diretto sui suoi canali social: una foto col copione della puntata numero uno della nuova stagione con l'indicazione del suo personaggio, Mary, e un suo primo piano col nuovo look di scena.

O'Donnell si è mostrata nei panni di Mary, una donna coi capelli grigi naturali, lunghi fino alla spalla e leggermente mossi, un hairstyle un po' diverso da quello a cui ha abituato i suoi fan. Mary, che apparentemente fa a meno del trucco, potrebbe avere molto in comune con la sua interprete. approfondimento And Just Like That, i migliori look delle protagoniste. FOTO

Il cast di And Just Like That... 3 tra arrivi e addii Il post di Rosie O'Donnell è simile nello stile a quelli pubblicati nella stessa data dalla protagonista della serie Sarah Jessica Parker, dalla co-star Cynthia Nixon e da Mario Cantone, tutti annunci social dell'inizio dei lavori per il nuovo ciclo di episodi dello show.

Ma se non c'è bisogno di aggiungere nulla per Carrie, Miranda Hobbes ed Anthony Marantino, per Mary/O'Donnell la curosità è tantissima.

Mary farà giustizia alle doti comiche di O'Donnell? Il personaggio rispecchierà le idee e la personalità dell'attrice attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+?

Per ora nessuna indiscrezione in questo senso è trapelata dal set della serie HBO che, per i prossimi episodi, farà a meno di due dei personaggi che avevano animato le prime due stagioni: Che Diaz e Nya Wallace, interpretate rispettivamente dalle Sara Ramirez e Karen Pittmann.

Se l'abbandono di Pittmann è stato motivato dai troppi impegni lavorativi, l'addio di Ramirez è stato accompagnato da qualche polemica. Il personaggio di Che non ha fatto breccia nei cuori del pubblico statunitense, per molti la stand-up comedian, nonché interesse romantico di Miranda, ha portato solo molta confusione nella storia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosie O'Donnell (@rosie)