Robbie Williams e Laura Pausini realizzano il nuovo brano della Fifa

Il brano si chiama Desire e sarà suonato prima di tutti gli eventi ufficiali della Federazione Intarnazionale di calcio, a partire dal Mondiale per Club che comincia la prossima notte negli Stati Uniti. La popstar britannica nominata Ambasciatore Musicale della Fifa

Laura Pausini e Robbie Williams insieme nel segno del calcio. Saranno infatti i due artisti a realizzare insieme Desire, il brano che farà da colonna sonora e sigla d’apertura a tutti gli eventi Fifa a partire dal Mondiale per Club che debutterà nella serata americana di sabato 14 giugno con la partita tra gli egiziani dell’Al Ahly e l’Inter Miami, alle ore 20 di Miami, le 2 del mattino in Italia. Robbie Williams e Laura Pausini eseguiranno dal vivo l'inno ufficiale del torneo anche nella finale in programma domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York, nel New Jersey.

Il comunicato della Fifa Robbie Williams è stato nominato ambasciatore musicale della Fifa. "Durante una videochiamata con il presidente Gianni Infantino, è stato svelato il primo progetto di questa collaborazione – scrive la Federazione Internazionale in un comunicato -. Il cantante ha confermato di aver composto e registrato Desire', il nuovo inno ufficiale della Fifa, insieme ai collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker, oltre a Erik Jan Grob”. La Fifa spiega che “il brano debutterà a livello mondiale poco prima della partita inaugurale del torneo. Verrà poi suonato in tutti gli eventi Fifa, inclusi la Coppa del Mondo 2026 e le competizioni future. La presentazione sarà accompagnata da un video musicale proiettato sui maxi schermi dell'Hard Rock Stadium di Miami”. In seguito, “il nuovo inno accompagnerà i giocatori mentre scendono in campo in tutti i tornei e le partite organizzati dalla Fifa in tutto il mondo”. Quindi il coinvolgimento di Laura Pausini: “In qualità di Ambasciatore Musicale Fifa, Robbie Williams ha invitato la celebre artista italiana Laura Pausini a partecipare a questa nuova creazione". Il brano viene definito dalla stessa Fifa “un mix travolgente di emozione e potenza, pensato per illuminare gli stadi” e riflettere “l'intensità, l'orgoglio e l'unità che rendono unico il calcio”. Leggi anche Robbie Williams pubblica il nuovo singolo "Rocket" con Tony Iommi

Il commento di Infantino "Il nostro ambasciatore musicale Fifa, Robbie Williams, ha creato un inno ufficiale davvero spettacolare, emozionante ed energico – commenta il presidente della Fifa Gianni Infantino -. E il coinvolgimento di Laura Pausini lo rende ancora più speciale. Due musicisti straordinari dietro Desire, questa fantastica canzone incarna lo spirito del calcio globale e ascoltarla alla cerimonia di apertura della prima partita sarà l'inizio perfetto per la prima Coppa del Mondo per Club. Sarà senza dubbio un momento epico".

Robbie Williams: "Un immenso onore" Per Robbie Williams, "la musica e il calcio hanno un potere unico: uniscono le persone come nessun'altra cosa al mondo. Ognuno parla il proprio linguaggio universale di connessione, spirito e comunità. Quando questi due mondi si incontrano, l'esperienza è senza pari. Ecco perché essere un ambasciatore musicale della Fifa è un immenso onore per me. Il calcio e la musica sono sempre stati presenti nella mia vita, quindi questo progetto ha un significato molto speciale a livello personale. Sono cresciuto guardando le squadre entrare in campo, gli inni, l'emozione... quindi scrivere e registrare l'inno ufficiale della Fifa è un vero privilegio. Volevo creare una canzone che racchiudesse tutto questo: la passione, la tensione, l'orgoglio e quella grandezza che si prova appena prima del calcio d'inizio. Il calcio e la musica sono sempre stati fondamentali nella mia vita, e riunirli su un palco come questo mi fa venire la pelle d'oca".