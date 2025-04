Laura Pausini ha pubblicato la sua versione di "Turista" di Bad Bunny

Laura Pausini ha pubblicato la sua personale versione della canzone Turista di Bad Bunny.



La celebre cantante italiana ha così sorpreso tutti svelando una cover che nessuno si sarebbe aspettato. In un’epoca musicale dominata dalle uscite programmate al minuto, lei ha scelto la via della spontaneità. Senza alcun preavviso, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile, Laura Pausini ha condiviso con il suo pubblico una personale reinterpretazione del brano del cantautore, rapper, produttore discografico e wrestler portoricano, cantato in spagnolo come nell’originale.

La scelta, del tutto inaspettata, si è rivelata non solo un omaggio a una canzone amata, ma anche un gesto di apertura verso una cultura e una musica sempre più al centro del panorama globale.

A colpire non è stata soltanto la nuova versione del pezzo di Bad Bunny, ma anche la riflessione che l’ha accompagnata. La cantante nostrana ha presentato la sua cover sui propri canali social citando una figura simbolo della musica folk e dell’impegno sociale come Woody Guthrie: "Come disse Woody Guthrie: 'Una bella canzone può fare solo del bene'". Con queste parole Pausini ha spiegato la genesi della sua interpretazione: "Ho ascoltato Turista e me ne sono innamorata, quindi l’ho cantata ed eccola qui. Alcune canzoni ti piacciono così tanto che non hanno bisogno di essere legate a un nuovo disco o un nuovo singolo. Una bella canzone è bella in ogni stile. Bravo Bad Bunny". Un elogio schietto, che conferma la stima dell’artista italiana verso il collega portoricano, un omaggio sincero che inoltre non ha tralasciato una citazione d’autore, facendo il nome del grande Woody Guthrie. Per chi non conoscesse quest’ultimo, si tratta del celebre musicista, cantautore, scrittore e folklorista statunitense, considerato una delle figure più rilevanti del folk americano, che ha influenzato profondamente artisti del calibro di Bob Dylan, Joan Baez, Bruce Springsteen e molti altri; autore di numerosi blues parlati, anticipatori delle future canzoni di protesta, ha saputo spaziare nel suo repertorio tra brani politici, ballate tradizionali, canzoni per bambini e improvvisazioni, molte delle quali oggi conservate presso la Biblioteca del Congresso, mentre il suo brano più celebre, This Land Is Your Land, ha ispirato il film Questa terra è la mia terra, tratto dalla sua autobiografia Bound for Glory, e altre sue composizioni, come Don't Kill My Baby and My Son e High Balladree, rendono omaggio alla memoria di Laura e Lawrence Nelson, vittime di linciaggio.

Potete ascoltare la versione di Turista fatta da Laura Pausini nel video che trovate in fondo a questo articolo. E poi trovate anche la versione originale, quella di Bad Bunny, per chi volesse confrontarle.