Il tabloid britannico The Sun l'ha inserita tra le trenta cantanti che "non saranno mai dimenticate", la rivista statunitense Billboard inserisce il suo album Similares tra i 50 migliori album latini del decennio duemiladieci. La community della musica live "Onstage" (attiva dal 2007) inserisce l'album The Best of Laura Pausini - E ritorno da te tra i 100 album italiani più importanti del ventennio 2000/2020. Inoltre, l’Istituto Tecnologico del Massachusetts la inserisce nel progetto "Pantheon" tra le 200 cantanti di maggior impatto della storia