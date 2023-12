Laura Pausini benedetta da un prete-fan a Bari: "Mai successo"

Non le era mai capitato, come ha ammesso la stessa Laura Pausini che ieri sera, durante il suo concerto al Palaflorio di Bari, è stata benedetta sul palco da don Piero, parroco di Bisceglie e soprattutto suo fan sfegatato. Il parroco teneva bene in vista, tra il pubblico, un cartello con una gigantografia della sua beneamina e la scritta: "Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu".



Un messaggio notato subito dalla cantante romagnola che ha invitato sul palco don Piero col quale ha cantato, in duetto divino, la canzone religiosa Servo per amore, scelta dalla stessa Laura Pausini, coinvolgendo tutti i presenti. Alla fine della performance, Laura ha abbracciato il prete e gli ha chiesto se volesse benedirla. Lui ha accettato volentieri: "A Bari -afferma la Pausini- succede anche questo".