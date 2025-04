Coachella 2025, Travis Scott headliner del Day 2

Uno show con l'obiettivo di "ridisegnare il Deserto", o meglio: riscriverne le regole. Travis Scott torna a Coachella con un nuovo show, in cui gioca anche con la gravità. Noi eravamo lì, a mezzanotte, quando il rapper di Houston è stato annunciato da un'orchestra di fiati e ha poi dato il via al suo concerto

Riscrivere le regole, sempre e comunque. Travis Scott, ancora una volta, non delude le aspettative e aggiunge un tassello alla sua carriera. A Coachella, dove aveva promesso di voler ridisegnare il deserto, si è fatto sentire a modo proprio. Come? Entrando sopo essere stato introdotto da un'orchestra di fiati. Poi iniziando il live al centro dell'area del Coachella Stage, e non sul palco. E nello spazio dove ha iniziato a cantare, Travis Scott aveva fatto costruire una struttura ad hoc. Struttura da cui si è spostato durante il suo concerto, per giocare con la gravità.