Coachella 2025, Day 2: il racconto del secondo giorno del Festival

For Melancholy Brunettes (& Sad Women) è il primo lavoro in 4 anni dei Japanese Breakfast, seguito di Jubilee, nominato ai Grammy Awards nel 2021 nelle categorie Best Alternative Album e Best New Artist. Il nuovo disco è stato prodotto da Blake Mills, musicista di grande talento noto per aver lavorato con Fiona Apple, Bob Dylan, Jack Johnson, John Legend, Beck e molti altri