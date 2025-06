10/12 ©Webphoto

Sharon Duncan-Brewster interpreta Nogi. Sharon Duncan-Brewster (Londra, 8 febbraio 1976) è un’attrice britannica attiva dal 1991, nota per i suoi ruoli in serie TV come Bad Girls, EastEnders, Years and Years, Sex Education e per le sue interpretazioni cinematografiche in Rogue One, Dune ed Enola Holmes 2