John Wick, in lavorazione la serie tv sequel

Una nuova serie tv sequel di John Wick, intitolata John Wick: Under the High Table, è attualmente in lavorazione per Lionsgate Television e sarà ambientata immediatamente dopo gli eventi del quarto film. Lo show approfondirà il funzionamento e le gerarchie dell'organo di governo del sindacato internazionale di sicari, tanto che secondo la sinossi ufficiale “John Wick ha lasciato il mondo della Gran Tavola in una posizione debole e una raccolta di nuovi personaggi cercherà di farsi un nome, mentre alcuni dei personaggi più fedeli del franchise rimangono fedeli all’ordine del vecchio mondo. La serie unirà il nuovo e il vecchio e trascinerà l’universo di Wick in una nuova era”. Keanu Reeves e Chad Stahelski, che sono stati rispettivamente il protagonista e il regista del film, saranno i produttori esecutivi della serie. Stahelski, inoltre, dirigerà l’episodio pilota scritto dall’autore, showrunner e produttore esecutivo Robert Levine.