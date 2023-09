The Continental: Dal mondo di John Wick, la serie con Mel Gibson

I tre episodi, in arrivo il 22 settembre su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), raccontano le origini dei protagonisti della saga cinematografica con Keanu Reeves

La miniserie The Continental: Dal mondo di John Wick, prequel dei quattro capitoli della saga cinematografica action con Keanu Reeves , approderà il 22 settembre su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I tre episodi creati da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons e diretti da Albert Hughes e Charlotte Brandstorm raccontano le origini dei protagonisti della saga e del Continental Hotel, covo dei peggiori criminali del mondo e teatro delle avventure di John Wick.

LA TRAMA

Nella New York degli anni Settanta il giovane Winston Scott (interpretato da Colin Woodell), futuro nemico giurato di John Wick, gestisce un business a Londra, ma dopo aver ricevuto una chiamata dal manager dell’Hotel Continental Cormac Fitzpatrick (interpretato da Mel Gibson) viene trascinato in un vero e proprio inferno per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Suo fratello Frankie (interpretato da Ben Robson) ha infatti rubato qualcosa di estremamente prezioso per Cormac, e lui dovrà recuperarlo. Il protagonista inizierà così la scalata verso i vertici della criminalità, fino a prendere il controllo dell’organizzazione di Cormac e a diventare il proprietario dell’albergo che sarà destinato a radunare i più spietati sicari.