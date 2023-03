Il New York Times ha svelato che Keanu Reeves ha regalato agli stuntmen di John Wick 4 delle t-shirt con la stampa del numero delle morti recitate durante la lavorazione del film e, per alcuni membri del cast, la cifra ha superato i 20 decessi. Ciascuno stuntman, infatti, ha girato più scene, e il picco è stato raggiunto con le ripetute morti, almeno 4 o 5 a testa, di 35 acrobati nel combattimento sulle scale. Nella scena, che ha richiesto 7 sessioni di riprese, il protagonista lotta contro i rivali sui 222 scalini che conducono alla Basilica del Sacro Cuore. Come riportato da People già nel 2021, Reeves aveva omaggiato una prima volta la squadra dei suoi quattro stuntmen in John Wick 4 con orologi Rolex Submariner personalizzati in segno di ringraziamento per il loro duro lavoro. Secondo il magazine Jeremy Marinas, coordinatore del combattimento sulle scale, aveva definito il dono “il miglior regalo di sempre”.

LA SCENA DELLA SCALINATA

“Sappiamo tutti quanto sia difficile salire le scale quando non vogliamo” ha detto Marinas della scena sulla scalinata. “Solo a pensare quanto bene Keanu – non John Wick – Keanu sia stato capace di sparare verso l’alto mentre faceva i gradini. È abbastanza difficile essere un cecchino su un terreno pianeggiante”. Il regista Chad Stahelski ha aggiunto che Reeves ha eseguito ogni acrobazia mentre John Wick saliva le scale. Per la caduta di 44 secondi, invece, è stata necessaria una controfigura. “Quello sguardo che John Wick dà quando guarda l’orologio e in realtà guarda su per le scale, penso che sia forse un 50 per cento John Wick e un 50 per cento Keanu Reeves che dicono “Ugh, Stahelski me l’ha fatta di nuovo”. Devi soffrire. Quello è ciò che è divertente di John Wick. Soffre e va avanti”.