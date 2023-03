John Wick, Lionsgate e regista aprono a un quinto film con Reeves

Le possibilità di vedere John Wick 5 diventano sempre più realistiche. Dopo l'esplosione del film al botteghino, i piani per dire addio a Wick sembrano sfumati. "Ci riposeremo tutti e poi vedremo le idee per un modo credibile per fare il 5”, afferma a The Hollywood Reporter Joe Drake, presidente di Lionsgate Motion Picture Group. Ma anche il regista Chad Stahelski, che escludeva la possibilità, ora sembra non tirarsi indietro

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Tenetevi forte, anzi fortissimo: le possibilità di vedere John Wick 5 diventano sempre più realistiche. Dopo l'esplosione del film al botteghino, i piani per dire addio a Wick sembrano infatti sfumati. "Ci riposeremo tutti e poi vedremo le idee per un modo credibile per fare il 5”, ha affermato poche ore fa a The Hollywood Reporter Joe Drake, presidente di Lionsgate Motion Picture Group. “Ma non c'è alcuna garanzia" aggiunge.



Quel “non c’è alcuna garanzia” dipende dal fatto che i produttori devono superare un ostacolo non da poco, anzi due: Chad Stahelski e Keanu Reeves.

Il regista Chad Stahelski, infatti, aveva dichiarato a chiare lettere che lui e Reeves erano certi della fine. “Keanu e Chad giustamente sono molto attenti a non prendere mai in giro il pubblico”, sottolinea il presidente di Lionsgate. “Quindi abbiamo sicuramente il nostro bel da fare” aggiunge a THR. Un gran bel da fare davvero, visto che sarà una mission forse impossible convincere regista e protagonista della leggendaria saga dedicata allo spietato sicario a tradirsi. E forse a tradire il proprio pubblico, cosa che Stahelski e Reeves forse temono ancora di più dell’eventualità di tradire se stessi… Eppure lo stesso regista ora tentenna e non è più così sicuro di chiudere baracca e burattini. Quando hai un burattino come Keanu Reeves, è dura. Collodi docet.



Un boom al botteghino tale che non si può non pensare a un sequel

John Wick 4 ha incassato ben 73,8 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Proprio questi numeri sono quelli che hanno riaperto il dibattito sul 5. Un boom al botteghino tale non può non far pensare a un sequel, perlomeno parlando con la mentalità e il punto di vista dei produttori di Hollywood.



E i risultati al botteghino sono stati altrettanto impressionanti all'estero, dove il film ha debuttato con un clamoroso 67,6 milioni di dollari in ben 71 mercati, per un inizio globale di 141,4 milioni di dollari, un record per una serie cinematografica, su tutti i fronti.

Chad Stahelski aveva precedentemente considerato di realizzare il 4 e il 5 Il regista Chad Stahelski aveva precedentemente considerato di realizzare il quarto e il quinto film uno dopo l'altro, tuttavia quell'idea è stata scartata una volta deciso il finale del capitolo 4. Che, attenti allo spoiler seguente, finisce con (SPOILER SPOILER SPOILER) la dipartita di John Wick.

Dunque i fan si chiedono com'è che Wick resusciterà.

“Keanu è così amato e quel personaggio è così amato”, spiega a The Hollywood Reporter Joe Drake di Lionsgate, che le proverà tutte pur di non perdere l’occasione di offrire ancora una volta all’ampio pubblico della saga un nuovo capitolo. Tuttavia, come ha specificato, un numero 5 ci sarà solo se a livello di diegesi tutto sarà credibile. Se la trama non dovesse reggere, non se ne farà niente (promette).



“C'è una volontà e c'è un'apertura. E potresti certamente interpretare quel finale in modi diversi ", ha però detto Drake. Quindi potrebbe essere che in John Wick 4 alla fine (SPOILER) il personaggio di Keanu Reeves non muoia? Le vie di Hollywood sono infinite. E ancora di più lo sono le saghe cinematografiche che assicurano guadagni a più zeri...

C’è da ammettere però che (SPOILER) il montaggio dei momenti finali del capitolo 4 lascia abbastanza vaghezza: Wick non viene mostrato chiaramente morto. Forse questa scelta è stata presa proprio per dare al cineasta un po' di spazio di manovra nel caso si volesse riesumare il personaggio.

approfondimento John Wick 4, Keanu Reeves ha fatto il 90% degli stunt

Lo stesso regista sta aprendo alla possibilità di un 5° capitolo

Anche il regista comunque non è fermo sul no, anzi. “I film di John Wick, per qualche strana ragione, ottengono sempre l'ultima data di uscita in Giappone. È sempre tre mesi dopo ", ha detto il regista in un'intervista, immaginando come potrebbero pensare a un quinto capitolo della saga. "Keanu e io faremo il lungo viaggio fino a Tokyo, ci sediamo allo Scotch Bar dell'Imperial Hotel e diciamo: 'Cosa ne pensi?' Ci beviamo un paio di whisky invecchiati 20 anni e scriviamo alcune idee sui tovaglioli. Se quelle idee rimangono, forse faremo un film”.



Ma fino a poco fa Stahelski dichiarava: “Nella nostra mente, Keanu e io abbiamo chiuso per il momento. Daremo riposo a John Wick”. Il botteghino, volente o nolente, è il motore della macchina dell’intrattenimento.

Per Keanu Reeves questo è l’ennesimo successo Per quanto riguarda Reeves, John Wick 4 è la seconda migliore apertura della sua carriera live-action, dietro The Matrix Reloaded, che è iniziato con 91,8 milioni di dollari a livello nazionale due decenni fa, nel 2003. Lato animazione, invece, Reeves faceva parte del cast vocale di Toy Story 4 della Pixar, che ha incassato 121 milioni di dollari a negli USA nel suo primo fine settimana del 2019.



Indipendentemente dal destino di John Wick 5, Reeves tornerà al personaggio in futuro, anche se non necessariamente nel ruolo principale. Ci sarà infatti in Ballerina, il primo spin-off della saga, che vede Ana de Armas nei panni di un altro determinato assassino. Anche Ian McShane, Anjelica Huston e il compianto Lance Reddick recitano nel film, che dovrebbe uscire nelle sale il prossimo anno e che si svolge tra gli eventi di John Wick 3 - Parabellum (John Wick: Chapter 3 - Parabellum) e John Wick 4 (John Wick: Chapter 4). Il film con Ana de Armas è diretto da Len Wiseman.

E fare un prequel? C'è anche un'altra possibilità, se Reeves volesse tornare al ruolo di John Wick: realizzare un prequel che racconti gli avvenimenti prima che Wick si ritirasse per stabilirsi con sua moglie. L’unico problema è che ciò richiederebbe a Wick di interpretare una versione molto più giovane del personaggio rispetto a quella vista… Fortunatamente, come ha fatto notare a Keanu Reeves un fan presente nel pubblico al South by Southwest (il festival cinematografico e musicale che si tiene ogni primavera ad Austin, in Texas), l’attore non sembra invecchiare. "Sì, amico, invecchio", ha risposto stancamente Reeves, 58 anni. "Sta succedendo, amico”.

Lo stesso Drake di Lionsgate ha accennato a un prequel come possibilità, osservando: "Potremmo certamente andare al prima [con la storia]". approfondimento John Wick 4, la recensione del film con Keanu Reeves