John Wick 4, Keanu Reeves ha fatto il 90% degli stunt

Keanu Reeves ha realizzato personalmente il 90% degli stunt di John Wick 4. È stato recentemente rivelato da Entertainment Tonight: la quasi totalità degli stunt del quarto capitolo della saga di cui è protagonista, l'ultimo della carriera del divo nei panni del leggendario sicario, lo vede in scena. Ci sono quasi tre ore di stunt, con azioni da adrenalina pura in cui quindi compare davvero lui, il mitico Keanu. Sarebbe stato lecito pensare che il set fosse assiepato di stuntman, e invece no. A rivelarlo è stato lo stesso attore, che durante un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight ha ammesso di esser stato lui stesso a eseguire la maggior parte delle acrobazie da pelle d'oca di John Wick 4. Un motivo in più per amarlo, anche se il tasso d'amore nutrito nei confronti di Reeves era già elevatissimo prima di questa rivelazione. Il divo ha spiegato durante la sopracitata intervista che per riuscire ad arrivare a un livello di preparazione fisica e di abilità nell'utilizzo di strumenti da combattimento come il nunchaku ha dovuto sottoporsi a un lungo e durissimo allenamento, durato la bellezza di 12 settimane.

Ma come si decide quali scene richiedono uno stuntman e quali no?



Una responsabilità non da poco è quella che si è presa il regista della saga cinematografica di John Wick, Chad Stahelski. In una recente intervista su Jake’s Takes Stahelski ha rivelato come fa a decidere quali sono le scene che richiedono l'impiego di uno stuntman e quali invece può fare direttamente l'attore protagonista, quindi in questo caso Keanu Reeves.



“Dipende dalla mia valutazione di te, se penso che tu sia un essere umano capace e ti trovi a tuo agio, allora non è più uno stunt, è un’abilità speciale”, ha spiegato Stahelski. “È diverso quando vai oltre da ciò che penso siano i tuoi limiti o le tue capacità”.

Il regista dell’epopea di John Wick è passato poi a elogiare le capacità di Keanu Reeves nell’esecuzione delle acrobazie. Ha inoltre sottolineato come l'attore sia devoto al suo mestiere, e come ci tenga a perfezionare qualsiasi aspetto dei suoi ruoli.



“Keanu, per quanto riguarda la coreografia e la arti marziali, è meglio in scena di quanto io sia mai stato come controfigura”, ha detto Stahelski. “Fa coreografie ed esegue la memorizzazione delle mosse, ha sicurezza con la pistola, meglio del 95- 98 percento di qualsiasi stuntman che abbia mai visto”. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che Chad Stahelski, oltre essere un regista, è uno dei più famosi stuntman della storia del cinema.