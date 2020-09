2/15 ©Getty

Keanu Charles Reeves nasce a Beirut da padre geologo americano e madre ballerina e costumista inglese. Nel 1966 la coppia si separa per i problemi di droga del marito. La moglie porta i figli con sé in Canada. Etichettato come poco intelligente, Reeves ha affrontato alcune difficoltà di apprendimento causate dalla dislessia. Non consegue il diploma

