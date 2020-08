John Wick 5, confermato il sequel con Keanu Reeves

Il quarto capitolo non sarà l’ultimo della saga di “John Wick”. Keanu Reeves tornerà infatti nei panni dello spietato assassino per un quinto film. Una notizia incredibile per i fan, che solleva un po’ il loro morale dopo le notizie giunte sulla modifica della data d’uscita della pellicola. Impossibile portare il titolo in sala nel 2021, data l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Occorrerà attendere il 2022. Potrebbe però essere minore l’attesa per “John Wick 5”.

Il CEO della Lionsgate, John Feltheimer, ha spiegato come lo studio sia impegnato nella preparazione delle sceneggiature dei prossimi due episodi del franchise “John Wick”: “Il 4 uscirà nei cinema nel fine settimana del Memorial Day 2022. Speriamo di poter girare il 4 e il 5 uno di seguito all’altro, quando Keanu Reeves sarà disponibile, nella prima fase del 2021”.

Il quarto film è atteso per il 27 maggio 2022. Non è da escludere che il quinto possa giungere in sala già nel 2023. Inizialmente si era ipotizzato un “Keanu Reeves Day” ma il lockdown ha ovviamente modificato i piani. Al momento l’attore è impegnato sul set di “Matrix 4”. Tornerà nei panni di Wick soltanto nei primi mesi del prossimo anno.

The Continental, la serie sul mondo di John Wick

Quello di “John Wick” è diventato negli anni un franchise molto importante per Lionsgate. Un progetto che coinvolge il cinema quanto la televisione. È in programma infatti il lancio di “The Continental”, serie che farà il proprio debutto dopo l’uscita del quarto film in sala.

Lo show si concentrerà sul Continental, lussuoso albergo frequentato esclusivamente da assassini. Si tratta di porto sicuro per chiunque faccia parte di questo oscuro universo. L’unica forma di pagamento consentita è la moneta d’oro che circola tra sicari. L’unica regola vigente vieta qualsiasi forma di violenza all’interno della proprietà. La pena da pagare è la scomunica e la morte.

In merito alla serie TV si è espresso il regista Chad Stahelski: “Si lavora a una prospettiva del tutto nuova. Vogliamo mostrare quanto sia grande in effetti il mondo del film. Nelle pellicole si segue un lasso di tempo di circa una settimana, concentrandomi su John Wick. Nella serie TV si punterà invece a una struttura temporale ben diversa. Conosceremo le origini dei personaggi presenti nei film. La narrazione non sarà dalla prospettiva di John, non che non lui non sarà coinvolto”.

John Wick: Ballerina, lo spin-off

La narrazione del mondo degli assassini di Stahelski proseguirà anche con uno spin-off, che avrà come protagonista una donna. Il titolo per il momento è “John Wick: Ballerina”. Si scaverà a fondo nel mondo dell’assassino, che in “Parabellum” torna a casa, chiedendo aiuto all’organizzazione gestita da Anjelica Huston.

La donna gli offre un passaggio sicuro e gli salva la vita, pagandone poi il prezzo. Nella sua organizzazione si formano incredibili combattenti. Le giovani sono tutte ballerine e, al tempo stesso, letali assassine. La protagonista potrebbe essere Chloë Grace Moretz.

Il suo personaggio sarebbe quello di un’assassina, Rooney, ormai ritiratasi. Sarà però costretta a tornare sul campo di battaglia dopo il massacro della sua famiglia.