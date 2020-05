John Wick: Ballerina, la protagonista dello spin-off

Il “Keanu Reeves Day” è ormai ufficialmente saltato. I fan devono accettare l’idea che il coronavirus abbia modificato radicalmente l’industria cinematografica. Tante le pellicole rinviate, come “No Time To Die”, ultimo film di James Bond con protagonista Daniel Craig.

Stesso destino è toccato a “John Wick 4”, che sarebbe dovuto uscire nel 2021, nello stesso giorno di “Matrix 4”. Impossibile però conciliare i due impegni sul set del celebre attore, considerando i ritardi accumulati a causa della quarantena. La pellicola action, quarta della saga dell’assassino professionista, giungerà in sala nel 2022. Un rinvio di ben un anno.

Ciò non vuol dire però che non si guardi al futuro della saga, tutt’altro. Giungono infatti confortanti news su “John Wick: Ballerina”, spin-off al femminile. Molti fan attendevano questo momento dopo “Parabellum”. Era stata gettata infatti una luce sulle origini di John Wick, attraverso il personaggio interpretato da Anjelica Huston e il suo teatro a dir poco particolare. Numerose ballerine erano costrette a danzare e allenarsi duramente, tutte con chiari tatuaggi sul proprio corpo. La lavorazione ha avuto inizio e circolano i primi dettagli.

John Wick: Ballerina, news sullo spin-off

Lo studio avrebbe già trovato la propria protagonista. Nulla di ufficiale ma l’idea sarebbe quella di puntare su Chloë Grace Moretz per interpretare il ruolo dell’assassina principale. L’attrice, classe 1997, è nota per aver interpretato il ruolo di Hit-Girl nell’action “Kick-Ass” e nel sequel. Il suo personaggio sarebbe quello di Rooney Brown, un’orfana cresciuta all’interno della famiglia criminale del Direttore. Si fa riferimento a una delle organizzazioni poste ai piani alti del mondo oscuro di John Wick.

Un mondo tutto da analizzare, che promette d’essere esplicato in vari modi, tra cinema e televisione. È facile pensare che Anjelica Huston e Keanu Reeves appaiano in alcuni cameo, tornando a interpretare il Direttore e John Wick. Resta da capire se possano trovare un minimo spazio anche Ian McShane e Lance Reddick, ovvero Winston e Charon.

Le idee sono chiare, con il ruolo di Rooney già ben delineato. È una killer ben addestrata e letale, che viaggia per il mondo a caccia delle vittime segnalate. Rifiuta però di uccidere chiunque non ritiene meriti di morire. Ha il suo codice di valori dunque e per questo decide di ritirarsi. Sarà però richiamata in gioco dopo il massacro della sua famiglia.

Se “John Wick 4” è ora previsto per il 27 maggio 2022, non è ancora indicata invece una data per “John Wick: Ballerina”. La produzione potrebbe però avere inizio già nel corso del 2020.