Non solo 007, i migliori film con Daniel Craig

James Bond e non solo, ecco i migliori film di Daniel Craig, pronto all'ultimo suo capitolo da 007, No time to Die

Daniel Craig è un celebre attore britannico, nato a Chester nel 1968. Il suo volto è oggi rapidamente associato a quello di 007. Ha infatti interpretato il celebre agente segreto in ben quattro pellicole. C’è grande attesa per la quinta No time to die, che segnerà il suo addio al personaggio, che per due volte gli ha donato delle nomination ai Premi BAFTA come miglior attore. A partire dal suo Casino Royale la saga di Bond è ufficialmente entrata nel nuovo secolo, abbracciando una linea particolarmente action, che ha convinto molti e lasciato qualche dubbio in alcuni fan della saga. Un Bond leggermente meno gentleman e più pronto alle dure scazzottate, agli inseguimenti e alle acrobazie. La carriera di Daniel Craig non si riduce però soltanto al ruolo di 007, come dimostra Cena con delitto – Knives Out, in uscita a dicembre 2019. Ecco dunque i suoi migliori film.

Love is the Devil, 1998

In questa pellicola recita al fianco di Derek Jacobi e Tilda Swinton, raccontando la vita del pittore Francis Bacon. Questi sorprende di notte un ladro nel suo appartamento. Si tratta di George, che invece d’essere denunciato si ritrova a dover valutare una proposta. Il proprietario lo invita a spogliarsi e unirsi a lui a letto. Da quella notte il ladro diventa suo amico e amante, in un rapporto destinato a subire i contraccolpi della “vita da artista” di Francis.

Era mio padre, 2002

Cast stellare, con Tom Hanks, Paul Newman e Daniel Craig, in uno dei migliori film di Sam Mendes. Mike Sullivan lavora da anni per il gangster John Rooney. È il suo uomo più fidato ma, osservandola da fuori, la sua vita pare normalissima. Ha una moglie e due figli, con i piccoli che ignorano quale sia il suo reale lavoro. Un giorno uno di questi si nasconde nella sua auto e scopre la verità, il che scatena una reazione a catena. Michael Jr. è testimone di un omicidio commesso da Connor Rooney, figlio del boss. Questi, geloso di Mike, lo accusa e ordina di uccidere la sua famiglia. Restano in vita soltanto Mike e Junior, che si danno alla fuga, meditando vendetta.

Casino Royale, 2006

Questo film segna la nascita di un nuovo James Bond, con Craig al fianco di Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench e Giancarlo Giannini. Si fa un passo indietro, ripercorrendo i primi passi della carriera di Bond. Questi deve fronteggiare la sua prima missione da 007, provando a far crollare l’impero di Le Chiffre, banchiere che finanzia atti terroristici in giro per il mondo. Per riuscire a fare passi avanti nel piano dovrà batterlo a un torneo di poker milionario. Questo però sarà soltanto l’inizio.

Skyfall, 2012

Si tratta del capitolo, ad oggi, più drammatico della saga di 007 dedicata a Craig, che si ritrova faccia a faccia contro Javier Bardem e con alle spalle un nuovo boss, Ralph Fiennes. Leale fino alla fine a M, Bond fa di tutto per scoprire chi sta minacciando la sua vita. La sua ultima missione però fallisce tragicamente, il che mette la vita di centinaia di agenti a rischi. La lista dei loro nomi viene svelata, con l’M16 di fatto sotto attacco. Bond dovrà dunque fronteggiare Silva ma, al tempo stesso, i demoni del proprio passato.

La truffa dei Logan, 2017

Steven Soderbergh mette insieme una banda impensabile, con Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig, affiancati da Hilary Swank e Katie Holmes. I protagonisti sono i fratelli Logan, da sempre in debito con la fortuna. Decidono di mettere insieme una banda per realizzare il colpo che cambierebbe la loro vita. Un piano così complesso e coraggioso da far impallidire George Clooney e Brad Pitt in Ocean’s Eleven. Qualcosa però non andrà per il verso giusto, scatenando una serie di eventi a catena, tra corse in auto, rivolte in prigione e tante risate.

Cena con delitto – Knives out, 2019

Un celebre scrittore decide di festeggiare il proprio compleanno circondato dalla sua ampia famiglia. All’interno di questa però serpeggiano odio e avidità. Un misto di segreti e rancori che portano all’omicidio dell’uomo. Di questo è convinto l’investigatore Benoit Blanc, che passerà in rassegna le vite di tutti i presenti nella casa, servitù compresa, il che comprende attori come Chris Evans e Jamie Lee Curtis, in un giallo in pieno stile Agatha Christie.