Eurovision Song Contest 2025, trionfa l'Austria con JJ

La finale dell’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest ha vinto il trionfo di JJ con Wasted Love. Lucio Corsi quinto e Gabry Ponte ventiseiesimo

JJ è il vincitore della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. L’artista, rappresentante dell’Austria, ha trionfato con la canzone Wasted Love. Al secondo posto Yuval Raphael per Israele e medaglia di bronzo per Tommy Cash dell'Estonia. Seguono i Kaj per la Svezia e Lucio Corsi per l’Italia. Ventiseiesimo Gabry Ponte.

eurovision song contest 2025, la vittoria di JJ Hazel Brugger, Sandra Studder e Michelle Hunziker hanno condotto la serata conclusiva dell’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest, lo spettacolo musicale più seguito al mondo. Il palco della St. Jakobshalle di Basilea, Svizzera, ha ospitato l’elettrizzante serata nel segno del pop, coreografie spettacolari e tanto spettacolo. JJ ha conquistato il gradino più alto del podio con la canzone Wasted Love, subito dopo l’israeliana Yuval Raphael con New Day Will Rise e l’estone Tommy Cash con Espresso Macchiato. A seguire gli svedesi Kaj con Bara Bada Bastu e Lucio Corsi con Volevo essere un duro per l’Italia. Gabry Ponte in ventiseiesima posizione con Tutta l'Italia per San Marino.