Eurovision Song Contest 2025, al via la finale. DIRETTA

Finale dell’Eurovision Song Contest 2025, alla conduzione Hazel Brugger, Sandra Studder e Michelle Hunziker. Il palco della St. Jakobshalle di Basilea, Svizzera, vede protagonisti ventisei artisti, rappresentanti di altrettante nazioni. In gara Lucio Corsi con Volevo essere un duro per l’Italia e Gabry Ponte con Tutta l’Italia per San Marino. Attesi come ospiti Baby Lasagna e Käärijä