Eurovision Song Contest 2025, pagelle della finale

Ho avuto un attimo di sbigottimento. L'inizio in bianco e nero mi ha fatto pensare prima a una interferenza con un film di Luis Buñuel su un altro canale. Poi ho pensato a Zorro e mentre mi arrovellavo ecco il colore e non c'era il tenente Garcia: dunque Don Diego de la Vegaera incolpevole . Fotocopia di mille stilemi Pop, la Señorita si salva per le coreografie e non per la---melody(a)