Eurovision Song Contest 2025, la scaletta della finale di stasera

Introduzione

Ventisei nazioni nella finale della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest (SCOPRI LO SPECIALE), alla conduzione Hazel Brugger, Sandra Studder e Michelle Hunziker. Lucio Corsi, in gara con Volevo essere un duro per l’Italia, è il quattordicesimo artista della serata a salire sul palco di Basilea, Svizzera. Penultima esibizione per Gabry Ponte con Tutta l’Italia per San Marino. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti