Eurovision Song Contest 2025, Basilea ospiterà l'evento

La Svizzera ha all’attivo tre vittorie all’ Eurovision Song Contest : nel 1956 con Refrain di Lys Assia , nel 1988 con Ne partez pas sans moi di Celine Dion e nel 2024 con The Code di Nemo . Dal 2019 ad oggi la nazione ha sempre ottenuto ottimi risultati centrando la qualificazione in finale, tra i brani più amati dei rappresentanti svizzeri degli ultimi anni troviamo sicuramente She Got Me di Luca Hänni e Watergun di Remo Forrer.

Nel maggio di quest’anno Nemo ha trionfato alla 68esima edizione del contest, medaglia d’argento per Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim e terzo posto per Alyona Alyona e Jerry Heil con la canzone Teresa & Maria. Angelina Mango ha centrato la settima posizione, tra i protagonisti dell’edizione anche Marcus & Martinus per la Svezia, Kaleen per la Slovenia, Nutsa Buzaladze per la Georgia e Silia Kapsis in rappresentanza di Cipro.