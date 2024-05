Eurovision 2024, il vincitore Nemo ha rotto il trofeo

Mentre era sul palco per cantare ancora una volta The Code, Nemo ha battuto il trofeo (un microfono di vetro) un po' troppo vigorosamente. Il risultato ? Il premio si è rotto in due pezz i, e lui si è tagliato un pollice . Durante la conferenza post-vittoria si è presentato con la mano bendata, e ha commentato: "Mi sono rotto un pollice e ho rotto il trofeo, ma ne ho ottenuto uno nuovo. Quindi, tecnicamente, ora ne ho due", ha scherzato. Tantissimi i commenti dei fan ai video postati sul web: "Ha letteralmente infranto il codice e poi il trofeo, che leggenda", "Graham Norton che dice di non rompere il trofeo, seguito dal tintinnio di Nemo che lo spacca: è stato un momento iconico".

I ringraziamenti di Nemo

Nemo, di vincere, proprio non se lo aspettava. Eppure il suo è stato un vero e proprio plebiscito, coi 12 punti assegnati dalla maggior parte dei Paesi (Italia compresa). Così, dopo il trionfo, il cantante in gara per la Svizzera ha commentato: "Voglio dire grazie mille. Spero che il concorso possa mantenere le sue promesse continuando a difendere la pace. Grazie a ogni persona in questo mondo". Cantante, violinista, pianista e batterista classe 1999, Nemo ha battuto la Croazia di Baby Lasagna (secondo con 547 punti) e l'Ucraina di Alyona Alyona e Jerry Heil (terze con 453 punti). Angelina Mango, con la sua La noia, è arrivata settima. Ma, l'Eurovision 2024, è stato anche l'Eurovision delle polemiche. Il concorrente olandese Joost Klein è stato squalificato dalla finale a seguito della denuncia presentata da una donna della team di produzione, la concorrente di Israele è stata più volte fischiata. E, le proteste pro-Palestina, sono proseguite per tutta la manifestazione.