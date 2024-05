Eurovision Song Contest, i Paesi Bassi esclusi dalla finale

Joost Klein è stato squalificato dalla gara a seguito dell'incidente che lo ha visto protagonista nella semifinale di giovedì. Rimossa anche la bandiera del Paese dal box della delegazione alla Malmö Arena. La polizia svedese ha aperto un'inchiesta per minacce illegali

Joost Klein e i Paesi Bassi sono stati esclusi dalla finale dell’Eurovision Song Contest (LO SPECIALE - LA SCALETTA DELLA FINALE) che si disputerà sabato 11 maggio alla Malmö Arena. Lo ha annunciato l'Ebu con una nota: "La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da un membro femminile del team di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. Mentre il processo legale fa il suo corso, non sarebbe appropriato per lui continuare a partecipare al concorso".

Secondo quanto fatto sapere dall’Ansa, la bandiera dei Paesi Bassi era già stata rimossa dal box della delegazione ufficiale (LEGGI COME VOTARE ALLA FINALE) prima che la decisione venisse ufficializzata.