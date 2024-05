Eurovision Song Contest 2024, le pagelle della finale. IN AGGIORNAMENTO

Sul palco, per condendersi la vittoria finale, 25 cantanti in rappresentanza di altrettanti Paesi. Angelina Mango è la quattordicesima artista in scaletta. Tali, Eden Golan e Teya Dora partono con una marcia in più, Angelina, la catwoman di Malmö, ne ha due in più

È la serata in cui verrà decretato il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024 (SEGUI LA DIRETTA DELLA FINALE SUL NOSTRO LIVE BLOG). I cantanti che hanno passato il turno nelle due semifinali, andate in scena martedì 6 e giovedì 8 maggio, sono all'atto finale. Tra loro la nostra Angelina Mango.

Svezia, Marcus & Martinus - Unforgettable - VOTO 6

Rispetto al primo passaggio sono più convincenti ma comunque non mi incantano. L'ambientazione "ibiziana" non li eleva oltre il concetto di un onesto brano da ballare. Di indimenticabile c'è solo il titolo.

Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria - VOTO 5/6

L'attacco ricorda una giaculatoria. E resto dell'idea che il loro pop-rap non lasci il segno. Il finale sembra una vecchia pubblicità di Benetton! Poi nulla da eccepire sul messaggio che mandano, figlio di una terra martoriata.

Germania, Isaak - Always on the run - VOTO 5

Un tema generazionale, fatto di ansie e aspettative, si affloscia subito quando questo artista compare seduto vicino a quello che pare un focolare: temi da Gen Z per una scenografia da baby boomer. Vero che poi tutto si infiamma ma nessuno si mette a correre!

Lussemburgo, Tali - Fighter - VOTO 8

Una scenografia brechtiana, una drammaturgia ponderata. Anche in finale questa ragazza mostra voce e carattere. Una vera combattente (grazie anche alla strategia, dietro le quinte, di Dardust). Quando accende la voce è da iperuranio!

Israele, Eden Golan - Hurricane - VOTO 8

Andare per mano nel cuore della tempesta dove c'è la calma assoluta. Non ha bisogno di orpelli, il suo volto è tensione, arriva da giorni non facili. Ha gettato cuore, voce e pensieri oltre ogni ostacolo. Straordinaria!

Lituania, Silvester Belt – Luktelk – VOTO 5

Il Mahmood lituano senza lo stesso carisma. Sembra un po’ di passaggio su quel palco e il balletto è più da festa popolare che da popstar. E manco indossa una tuta gold



Spagna, Nebulossa – Zorra – VOTO 5

Chi si ricorda i Krisma? Christina Moser e Maurizio Arceri questa musica la facevano (e meglio) negli anni Settanta: sono stati dei rivoluzionari. Fatta nel 2024 non solo sa di naftalina ma diventa caricaturale.



Estonia, 5minust x Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi VOTO 5

Il titolo più lungo nella storia dell'Eurovision ben si abbina con una delle esibizioni più inconcludenti di questa edizione. Bisogna sapere urlare altrimenti non ottieni ascolto.



Irlanda, Bambie Thug - Doomsday Blue - VOTO 5-

Stregoneria ed eresia in salsa metal. Non importa se sarà blu ma importa che arrivi, il giorno del giudizio. E nessuna corona per la strega!

Lettonia, Dons - Hollow - VOTO 5/6

Un ballo del mattone da festa scolastica di fine anno. O se vogliamo vederla da un'altra prospettiva finalmente anche i Puffi hanno il loro stripper!

Grecia, Marina Satti – Zari – VOTO 6+

Un sirtaki (o qualcosa di simile) per fare il trenino a Capodanno dopo un po’ di bicchieri di ouzo. Peccato perché la voce è molto particolare e interessante. Di certo non le dedicheranno una statua al Partenone.



Regno Unito, Olly Alexander - Dizzy - VOTO 5-

Echi vaghi, vaghissimi di Querelle de Brest (Querelle), immenso film del 1982 diretto da Rainer Werner Fassbinder. Solo che qui siamo alla banalizzazione. Se l'intento era trasmettere passione a sto giro la sola passione che arriva è quella di una laica via crucis.

Norvegia, Gate - Ulveham - VOTO 6/7

Ambientazione druidica per una voce da ninna nanna. Secondo me manca continuità, è come se la "porta" tra due mondi musicali restasse socchiusa e non permettesse lo scambio d'aria. Ciò detto una delle più intense voci di questa edizione.

Italia, Angelina Mango - La noia - VOTO 8+

La nostra catwoman si mangia anche questo palco. Non ha bisogno giocare al rialzo con gli effetti speciali. Se questa è la noia... dateci 365 giorni di notti bruciate. Leggiadra e autorevole. Una prova di maturità.