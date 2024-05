Televoto Eurovision 2024, ecco come votare i concorrenti preferiti

La regola aurea della competizione vieta di esprimere una preferenza per il rappresentante del proprio Paese. Nella finale attesa che si terrà alla Malmö Arena oggi, sabato 11 maggio, l’Italia non potrà quindi votare il brano La noia

COME VOTARE

Tutti gli spettatori dei Paesi partecipanti e non partecipanti potranno votare tramite l’app ufficiale Esc2024 (disponibile per i dispositivi iOS, Android o Windows) al costo di 0,50 euro o tramite il sito www.esc.vote. I telespettatori dei soli Paesi partecipanti potranno votare anche via telefono chiamando il numero 894.222 e digitando il codice dell’artista al costo di 0,51 euro o tramite SMS inviando un messaggio al numero 475.475.0 con il codice dell’artista al costo di 0,50 euro. Secondo la regola aurea dell’Eurovision Song Contest, inoltre, né la giuria né il pubblico potranno votare il rappresentante del proprio Paese. L’Italia, quindi, non potrà votare Angelina Mango che si esibirà con il brano La noia. Nella finale, le votazioni si apriranno poco prima della prima canzone e si chiuderanno dopo l'ultima esibizione. I punti del pubblico si uniranno a quelli delle giurie nazionali di professionisti, che assegneranno un punteggio da 12 a 1. La prima canzone che avrà ottenuto il miglior risultato otterrà 12 punti, la seconda 10, la terza 8 e così via.