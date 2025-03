Addio a Richard Norton, coordinatore degli stuntman e attore

Richard Norton, leggendario allenatore e guardia del corpo di Hollywood, coreografo di combattimenti, stuntman e attore nel franchise di Mad Max, è morto all'età di 75 anni. Ad annunciarlo è stata, su Instagram, la moglie Judy Green.

L'annuncio della morte

"Sono devastata, non ho parole, ho perso tutto", ha scritto nella didascalia di una foto che la ritrae insieme al marito e al loro cane. "So che c'è, e ci sarà, tanto amore e shock per la perdita di questo incredibile essere umano. L'amore della mia vita. Sto usando questo tempo per venire a patti con la mia grande perdita".

Nei commenti, i messaggi di cordoglio di colleghi come Charlee Fraser, che ha lavorato con Norton in Furiosa: A Mad Max Saga, Karen Fukuhara (star di The Boys) e James Gunn, colleghi di Norton mentre coordinava i combattimenti di Suicide Squad del 2016 e The Suicide Squad - Missione suicida del 2021.