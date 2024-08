Chuck Norris in palestra a 84 anni: "Sono i pesi a doversi riposare"

L'attore è più in forma che mai. E, ripreso nella sua palestra dal figlio, mostra come l'età sia di fatto un numero di poco conto

"Si dice che quando finisco l'allenamento, i pesi devono prendersi una pausa", ha scherzato Chuck Norris, postando su Instagram un video che lo vede intento a sollevare un pesante bilanciere. "Scherzi a parte, spero che abbiate trascorso una fantastica estate e che continuiate a trascorrere un meraviglioso resto dell'anno", ha poi proseguito.

L'allenamento di Chuck Norris

Attore leggendario, grande esperto di arti marziali, Chuck Norris non intende arrendersi all'età. E, a 84 anni, continua ad allenarsi in palestra. Non certo in modo leggero.

Il video condiviso sui social, e girato dal figlio, mostra una parte del suo allenamento. In calzoncini e maglietta, Chuck solleva il bilanciere senza sforzo. Un gesto che abitualmente compie per riscaldarsi, come ha spiegato.

Del resto, in occasione del suo 84esimo compleanno, ha spiegato di sentirsi più giovane di almeno 30 anni (Norris è considerato uno degli uomini più duri della cultura pop del XX secolo ndr.) Ha detto di sentirsi bene e di mantenersi attivo, continuando ad allenarsi nella boxe e in numerose altre discipline.

Cintura nera di judo e jiu-jitsu, Norris ha iniziato la sua carriera a Hollywood come allenatore di lotta per le star, prima di debuttare come attore nel film del 1969 Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm. Protagonista di film d'azione d'enorme successo negli anni '70 e '80, è poi diventato l'idolo del web (e dei giovanissimi) grazie alla serie tv Walker, Texas Ranger.

Nel 2024 tornerà al cinema in Agent Recon.