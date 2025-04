8/15 ©Getty

Jamie Lee Curtis, inizialmente nota per le sue parti nei film horror, ha reinventato la sua carriera negli anni '90 e 2000 con ruoli versatili in film come True Lies e Freaky Friday. Il successo è poi tornato negli ultimi anni, culminando con l'Oscar come miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once (2022). Nel 2021, ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia