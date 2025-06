Non solo Tom Cruise, gli altri attori che fanno a meno degli stuntman

16/18 ©Webphoto

Uma Thurman in Kill Bill non usa una controfigura per tutte le scene. Ci sono alcune scene di combattimento e di corse che lei stessa ha girato senza l'aiuto di una controfigura, dimostrando le sue capacità atletiche. Tuttavia, è noto che per alcune scene particolarmente rischiose, come quella in cui sbatte l'auto contro un albero in Kill Bill: Volume 2, Uma Thurman non ha usato una controfigura e si è ferita in modo grave. Proprio quella scena ha portato a diverse discussioni e riflessioni sul suo lavoro e sulla sicurezza sul set