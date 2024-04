The Fall Guy, Ryang Gosling e Emily Blunt alla première a Londra. FOTO

3/14 ©Getty

In The Fall Guy Ryan Gosling ed Emily Blunt sono, rispettivamente Colt Seavers e Jody Moreno, uno stuntman professionista e una regista alle prese con la sua ultima produzione e la sparizione della star principale del suo film. I due personaggi, che sono stati legati sentimentalmente in passato, si ritrovano sul set per una nuova ed elettrizzante avventura