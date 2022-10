Ryan Gosling irriconoscibile sul set di The Fall Guy

L’attore canadese ha mostrato un look quantomeno inedito durante le riprese del suo prossimo film The Fall Guy. Barba lunga, occhiali da sole e cappellino da baseball al contrario hanno reso la star di La La Land quantomeno difficile da identificare Condividi

Che ci faceva Ryan Gosling a Sydney? Perché sembrava pronto a buttarsi da un parcheggio di cinque piani? Ma soprattutto… per quale ragione era conciato come il cosplayer di un universitario americano in un teen-movie? Ovviamente c'è una ragione professionale a dare risposta a queste sacrosante domande le quali, senza anteporre il doveroso contesto, ci farebbero temere il peggio per l'attore di Blade Runner 2049. Gosling è infatti impegnato nelle riprese di The Fall Guy, il film ispirato a una famosa serie omonima degli anni Ottanta (da noi arrivata col titolo di Professione pericolo).

Ryan Gosling non somiglia per niente a Ryan Gosling vedi anche The Fall Guy: Ryan Gosling protagonista del film? Pensavamo che, dopo aver visto Ryan Gosling negli appariscenti panni del Ken di Barbie, nulla più ci avrebbe sorpreso. Evidentemente sbagliavamo perché l’attore protagonista di La La Land ha scelto di apparire completamente trasformato sul set della sua ultima fatica The Fall Guy. Dalle foto sembra di trovarsi di fronte a un clone di Kevin Smith quando indossa i panni del suo personaggio Silent Bob. L’outfit di un Gosling barbuto e scapigliato come non mai ha contribuito al disorientamento di molti, che hanno fatto fatica a riconoscerlo: jeans neri, camicia bianca, giacca rossa e cappellino da baseball girato. Così abbigliato il divo ha affrontato una delle scene più emotivamente difficili del suo prossimo lavoro: quella in cui, dopo aver indossato un paio di occhiali da sole, appare pronto a lanciarsi nel vuoto da un parcheggio di cinque piani.

Speriamo che ci casca

Lo spettacolare momento acquista un nuovo significato se la si inserisce nel contesto del film, ispirato a una serie ambientata nel mondo degli stunt-man cinematografici. The Fall Guy è stato infatti in origine un telefilm di discreto successo negli anni Ottanta, con protagonisti due cascatori dal secondo lavoro molto particolare: i cacciatori di taglie. Dal 1981 al 1986 Colt Seavers e Howie Munson, interpretati rispettivamente da Lee Majors e Douglas Barr, hanno imperversato sui piccoli schermi per un totale di ben 112 puntate spalmate su cinque stagioni. Nella serie i nostri eroi usavano la loro prestanza fisica e la conoscenza delle acrobazie per catturare criminali quando Hollywood non chiamava al rapporto. Ad affiancarli nelle loro imprese c'era la risoluta Jody Banks, interpretata al tempo da Heather Thomas e oggi pronta ad essere sostituita dalla star britannica Emily Blunt. A giudicare dalle prime immagini, The Fall Guy si prepara ad essere una pellicola imperdibile per chi ama le scene d'azioni spettacolari e la moda un po' kitsch ed eccessiva di qualche tempo fa.