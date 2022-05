The Fall Guy: Ryan Gosling protagonista del film?

Benché l'attore non l'abbia ancora confermato ufficialmente, i media australiani riportano ampiamente che la star di "La La Land", "First Man" e dell'imminente "Barbie" avrebbe accettato il ruolo da protagonista dell’adattamento cinematografico della leggendaria serie televisiva statunitense degli anni ’80, in Italia tradotta con il titolo “Professione pericolo". Il film verrà finanziato dal governo australiano

Ryan Gosling potrebbe essere il protagonista del film “The Fall Guy”, adattamento cinematografico della leggendaria serie televisiva statunitense omonima uscita negli anni ’80 (in Italia tradotta con il titolo “Professione pericolo"). Benché l'attore non l'abbia ancora confermato ufficialmente, i media australiani riportano ampiamente che la star di "La La Land", "First Man" e dell'imminente "Barbie" avrebbe accettato il ruolo. Il motivo per cui a darne notizia sono le testate giornalistiche australiane e perché la pellicola verrà girata a Sydney. La serie originale, andata in onda dal 1981 al 1986 e suddivisa in cinque stagioni per un totale di 112 episodi, è stata creata e diretta da Glen A. Larson. Racconta le avventure di due stuntmen, Colt Seavers (interpretato da Lee Majors) e Howie Munson (Douglas Barr). Per sbarcare il lunario, questi due professionisti del pericolo targato set vengono spesso coinvolti nel pericolo targato crimine: partecipano infatto a casi polizieschi, vestendo i panni dei cosiddetti cacciatori di taglie. Ad affiancare i due protagonisti della serie era la bionda Jody Banks (Heather Thomas).

Come riportano i media australiani, il governo federale australiano e le autorità statali del New South Wales finanzieranno il film, prodotto dalla Universal Filmed Entertainment Group. Circa 30 milioni di dollari australiani (21,1 milioni di dollari) arriveranno da fondi federali e il governo statale lancerà ulteriori 14,5 milioni di dollari australiani (pari a 10,2 milioni di dollari), come riporta il magazine statunitense Variety. Paul Fletcher, ministro federale delle comunicazioni, delle infrastrutture urbane, delle città e delle arti dell'Australia, ha affermato che la produzione dovrebbe portare oltre 244 milioni di dollari australiani (equivalenti a 171 milioni di dollari) nell'economia dell'Australia. "Siamo lieti di dare il benvenuto a 'The Fall Guy' con 30 milioni di dollari (21,1 milioni di dollari) a sostegno del nostro Location Incentive di grande successo, con la produzione che impiega oltre mille cittadini australiani tra cast e troupe e più di 3.015 comparse australiane", ha dichiarato il ministro Paul Fletcher in una dichiarazione.

Gosling ha accettato?



approfondimento

Drive, 10 anni fa l'uscita del film con Ryan Gosling. FOTO

Nel 2013 era stato riferito che Dwayne Johnson avrebbe recitato nel progetto, film che è stato quindi supportato da Hyde Park Entertainment e WWE Studios di Ashok Amritraj, con McG che si dice fosse sulla sedia del regista. Per chi non lo conoscesse, McG (pseudonimo di Joseph McGinty Nichol) è un regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense che nel 2000 ha diretto il film d'azione “Charlie's Angels”, poi nel 2003 “Charlie's Angels - Più che mai”, seguito da “We Are Marshall” (2006) e “Terminator Salvation (2009). L’ultimo suo film è “La babysitter - Killer Queen”, uscito nel 2020.



I rappresentanti di Gosling per adesso non hanno commentato questo presunto nuovo ruolo del divo, dato per certo dalle testate australiane.

Se non dovesse accettare questo Ryan, si potrebbe provare con Ryan Reynolds, che nel 2021 ha già interpretato un Guy con successo, ossia il protagonista del film “Free Guy - Eroe per gioco” (Free Guy). In quel caso il Guy protagonista era un personaggio non giocabile di un videogame che, non appena scopre di vivere in un videogioco, deciderà di avventurarsi al punto da diventarne il protagonista. Inoltre una coincidenza è che “The Fall Guy”, questo nuovo film su cui l’Australia sta puntando tutto, non è solo il titolo di una serie TV degli anni Ottanta ma anche di un videogioco ispirato alla serie: il videogame “The Fall Guy” è stato pubblicato a fine 1984 per ZX Spectrum e a inizio 1985 per Commodore 64 da Elite Systems. Il giocatore controlla lo stuntman Colt Seavers, protagonista della serie e qui impegnato a girare scene pericolose. Anche Ryan Reynolds - come Ryan Gosling - è canadese, inoltre.