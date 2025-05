Maria Grazia Chiuri e Dior, le sfilate e gli abiti più iconici. FOTO

2/17 ©Getty

Il debutto in passerella di Chiuri è legato alla collezione di Dior Spring Summer 2017. La sfilata della Paris Fashion Week del settembre 2016 è un manifesto della sua idea della moda donna e contiene già tutti gli elementi stilistici che vedremo in passerella per anni rivisitati in molteplici modi. La stilista ha a disposizione una cassa di risonanza enorme per lanciare messaggi. La t-shirt con lo slogan "We Should All Be Feminists”, titolo del saggio di Chimamanda Ngozi Adichie, diventa un must