Dior a Siviglia, sfilata Cruise 2023: c'è anche Chiara Ferragni. FOTO

Nel finale spiccano le creazioni nere e oro ispirate alle Madonne vestite e ingioiellate delle maggiori cattedrali di Siviglia. La designer ha pubblicato i video dei suoi tour in città alla scoperta delle statue delle Vergini i cui abiti preziosissimi sono espressione della abilità sopraffine di sarti e ricamatori locali. Quello per la Vergine Maria, nella versione dell'Addolorata, è un culto antichissimo, molto praticato in Spagna ed è un potente riferimento per il messaggio femminista veicolato dalla Chiuri nelle sue collezioni