Cesare Cremonini, in arrivo i remix di Nonostante tutto con Elisa

Nonostante tutto, il singolo di Cesare Cremonini ed Elisa, ha scalato le classifiche italiane. Non solo: ha anche attirato l'attenzione di grandi nomi del clubbing mondiale, che hanno scelto di prender parte al progetto What The Fuck Is Going On?! in uscita il 20 giugno.

I remix di Nonostante tutto

"What The Fuck Is Going On?! è un progetto artistico inedito e un omaggio al mondo elettronico, underground e a tutti i suoi abitanti. I grandi nomi dell’elettronica internazionale uniti alla musica italiana grazie alle sonorità di Nonostante tutto con la regina Elisa Toffoli: Joseph Capriati, Indira Paganotto, Seth Troxler": questo l'annuncio che Cesare Cremonini ha fatto sul suo profilo Instagram.

Il 9 maggio uscirà su tutte le piattaforme il primo remix, a cura del dj e producer italiano della scena house e techno Joseph Capriati. Il 23 sarà la volta di Indira Paganotto, dj spagnola nota per il suo stile unico (definito "psy-techno"). Infine, il 6, vedrà la luce il remix dell'artista americano Seth Troxler.