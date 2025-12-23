"Goodbye June", cosa sapere su film esordio alla regia di Kate Winslet

Dal 24 dicembre su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva la prima pellicola che vede la protagonista di "Titanic" sia davanti che dietro la telecamera. Nel cast un’immensa Hellen Mirren, Toni Colette e Timothy Spall. Una famiglia è costretta a riunirsi a causa del peggioramento delle condizioni di salute della madre. Tutti saranno obbligati a fare i conti con rivalità e conflitti

Il 24 dicembre su Netflix (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva Goodbye June, il primo film da regista di Kate Winslet. L’attrice è anche tra i protagonisti di questo racconto familiare in cui quattro fratelli e il padre sono costretti a riunirsi per affrontare il peggioramento delle condizioni di salute della madre. Tornando a vivere insieme, riemergeranno le rivalità e i conflitti mai chiariti.

La trama del film La storia di Goodbye June si svolge poco prima di Natale. La salute dell'anziana June peggiora all'improvviso, e i suoi quattro figli ormai adulti e il loro esasperante padre si ritrovano e vengono travolti da un caos fatto di vecchie rivalità, dinamiche familiari irrisolte e dalla concreta prospettiva della perdita imminente della donna. Costretti a riunirsi in un momento così delicato, i fratelli devono imparare a convivere di nuovo sotto lo stesso tetto, riscoprendo fragilità e affetti che credevano sepolti da tempo. Le feste, che avrebbero dovuto portare leggerezza, diventano così lo sfondo di un confronto necessario, a tratti doloroso ma inevitabile. Sarà proprio June, lucida e arguta nonostante la malattia, a indicare involontariamente la strada. Affronta la fine della vita con un'ironia tagliente, schietta sincerità e un amore immenso, trasformando la propria fragilità in una forma di guida silenziosa. E mentre la famiglia si aggrappa alle sue parole e al suo esempio, ognuno di loro scopre che, anche nei momenti più bui, è possibile ritrovare un legame capace di tenerli uniti e accompagnarli verso ciò che dovrà accadere.

Il cast del film Il cast del film è ricco di talenti della recitazione. Hellen Mirren è la matriarca June, Timothy Spall è il padre Bernie. I quattro figli della coppia sono Helen, interpretata da Toni Colette, Connor da Johnny Flynn, Molly da Andrea Riseborough e Julia da Kate Winslet. Il film è scritto da Joe Anders, il giovanissimo figlio della protagonista di Titanic. Mai ridondante, mai piagnucoloso, Goodbye June evita il rischio di forzare le emozioni, lasciandole invece fluire lungo le due ore di durata.

Cosa sapere sul film La fotografia del film è affidata ad Alwin H. Kuchler che usa la luce calda per seguire la traccia narrativa della storia. Il titolo gioca su un contrasto, il nome della protagonista che sta morendo è June come giugno, il mese della rinascita e della fioritura. L'addio a June sembra quasi un momento di passaggio e di maturazione che fa risorgere il legame tra Helen, Connor, Molly e Julia. Nonostante la drammaticità della trama, Winslet non indugia sulla lacrima ma punta sull'ironia e sulla normalizzazione dei sentimenti. Il film parla di legami, di famiglia, di accettazione e, solo dopo, di morte. Soprattutto, parla di unione, di comunità, di un dialogo ritrovato, mentre la vita scorre, sempre in bilico tra il dramma e la commedia umana.