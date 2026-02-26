Televoto Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara

Martedì 24 febbraio è iniziato al Teatro Ariston la 76ª edizione del Festival di Sanremo (SEGUI LA DIRETTA - IL PROGRAMMA - LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA) sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. In gara si sfideranno i 30 Big e le quattro Nuove Proposte. Per il televoto, i numeri di telefono sono 894.001 da numero fisso e 475.475.1 da numero mobile. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto rispettivamente digitando sulla tastiera o inviando tramite SMS il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione dallo stesso Carlo Conti e dai co-conduttori. Il numero massimo di voti per ciascuna utenza telefonica è pari a 3 voti per ogni sessione di voto. Nell'ultima votazione, quando si potrà votare per le prime cinque posizioni della finale, il numero di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica sarà pari a 1 voto.