Televoto Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara: i codici della terza serata

Al via la 76ª edizione del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. Ecco come votare gli artisti preferiti

Martedì 24 febbraio è iniziato al Teatro Ariston la 76ª edizione del Festival di Sanremo (SEGUI LA DIRETTA - IL PROGRAMMA - LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA) sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. In gara si sfideranno i 30 Big e le quattro Nuove Proposte. Per il televoto, i numeri di telefono sono 894.001 da numero fisso e 475.475.1 da numero mobile. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto rispettivamente digitando sulla tastiera o inviando tramite SMS il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione dallo stesso Carlo Conti e dai co-conduttori. Il numero massimo di voti per ciascuna utenza telefonica è pari a 3 voti per ogni sessione di voto. Nell'ultima votazione, quando si potrà votare per le prime cinque posizioni della finale, il numero di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica sarà pari a 1 voto.

COME VOTARE

Le Giurie sono tre: Giuria della Sala Stampa Tv e Web, Televoto del Pubblico e Giuria delle Radio.

 

  • Prima serata - martedì 24 febbraio: si sono esibiti tutti e 30 i Big. Solo la Giuria della Sala Stampa Tv e Web ha votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica di tutte e 30 le canzoni (TUTTI I TESTI). Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento.
  • Seconda serata - mercoledì 25 febbraio: si sono esibiti i primi 15 Big. Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio hanno votato le esibizioni. Alla fine della votazione è stata stilata una classifica. Al pubblico sono stati comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si sono esibite anche le quattro Nuove Proposte. I due artisti più votati dal Televoto del Pubblico, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, Nicolò Filippucci e Angelica Bove, hanno avuto accesso alla finale.

  • Terza serata - giovedì 26 febbraio: si esibiranno i restanti 15 Big. Il Televoto del Pubblico e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine della votazione sarà stilata una classifica. Al pubblico saranno comunicati i titoli dei brani nelle prime 5 posizioni, ma non in ordine di piazzamento. Si sfideranno anche i due finalisti delle Nuove Proposte e sarà annunciato il vincitore della categoria.

    Ecco i codici dei cantanti della seconda serata

    CODICE 01 Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
    CODICE 02 Leo Gassmann – Naturale
    CODICE 03 Malika Ayane – Animali notturni
    CODICE 04     Sal Da Vinci – Per sempre sì
    CODICE 05     Tredici Pietro – Uomo che cade
    CODICE 06     Raf – Ora e per sempre
    CODICE 07      Francesco Renga – Il meglio di me
    CODICE 08 Eddie Brock – Avvoltoi
    CODICE 09     Serena Brancale – Qui con me
    CODICE 10     Samurai Jay – Ossessione
    CODICE 11     Arisa – Magica favola
    CODICE 12     Michele Bravi – Prima o poi
    CODICE 13     Luchè – Labirinto
    CODICE 14     Mara Sattei – Le cose che non sai di me
    CODICE 15     Sayf – Tu mi piaci tanto


    codici del televoto per le Nuove proposte


    CODICE 31 Niccolò Filippucci – Laguna
    CODICE 32 Angelica Bove – Mattone

  • Quarta serata - venerdì 27 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big con un ospite in duetti (TUTTI I DUETTI) del repertorio italiano o internazionale. Il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine sarà annunciato il vincitore di puntata.
  • Serata finale - sabato 28 febbraio: si esibiranno tutti e 30 i Big. Il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. Alla fine della votazione, Carlo Conti annuncerà la classifica con le prime 5 posizioni e i risultati verranno sommati a quelli della prima, seconda e terza serata. I cinque artisti più votati si esibiranno di nuovo e, nuovamente, il Televoto del Pubblico, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. L’artista più votato diventerà il vincitore di Sanremo 2026.

FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus
