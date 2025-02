Sanremo 2025, classifica parziale dopo seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo ha visto esibirsi 15 cantanti sui 29 in gara. A votare sono stati il pubblico da casa e la Giuria delle Radio , ognuno dei quali ha contribuito alla classifica per il 50%. Tuttavia, solamente i cinque nomi più votati sono stati svelati, in ordine sparso:

Cos'è successo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025

La seconda serata del Festival di Sanremo si è aperta con la gara delle Nuove Proposte, e con Alex Wyse e Settembre approdati alla finale. Subito dopo le loro esibizioni, è salito sul palco Damiano David, frontman dei Maneskin, per la prima volta a Sanremo in versione solista, che ha scelto di omaggiare Lucio Dalla con una toccante interpretazione della sua Felicità. Insieme a lui, sul palco, Alessandro Borghi e il piccolo Vittorio, con gli occhi lucidi di commozione. Nel corso della serata, il cantante è tornato sul palco per suonare dal vivo il suo ultimo successo, Born With A Broken Heart. Emozionante è stata anche l'esibizione al pianoforte, sulle note di Champagne, del piccolo Alessandro Gervasi che, a soli 6 anni, interpreta la versione bambina di Peppino di Capri nella fiction in onda dal 24 marzo. Ci sono stati poi, nella seconda serata del Festival, i co-conduttori. Nino Frassica è stato il vero mattatore: ha citato Affari Tuoi, ha presentato un finto libro di Cristiano Malgioglio con una sua finta biografia, si è presentato sul palco col ciuffo bianco. Malgioglio, dal canto suo, ha fatto il verso a Gianni Morandi arrivando sul palco con un mocio, ha ballato con Bianca Balti e, con lei, si è cimentata in una gara di stile e di glamour. Elegantissima ed emozionata, la modella ha abbracciato Rose Villain, dopo aver esclamato: "Che bona che sei!".