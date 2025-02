Sanremo 2025, le pagelle ai look della seconda serata. FOTO

4/5 ©Ansa

Look differenti ma coordinati, completi con la gonna a ruota dai bordi sfrangiati e giacca con la zip coi dettagli utility, per Vale LP e Lil Jolie, finaliste tra le nuove proposte del Festival 2025, che sfruttano l'estetica contemporanea oversize per dare forza e carattere all'immagine di duo. Interessanti anche per le diversità dei dettagli dei singoli look. Voto: 7.5 (per tutte e due)