Scaletta Sanremo 2025, seconda serata: cantanti e ordine d'uscita

Introduzione

La scaletta del Festival di Sanremo 2025 per la seconda serata è ricca di momenti imperdibili. Nella conferenza stampa di oggi, 12 febbraio 2024, sono stati finalmente rivelati i nomi e l'ordine di uscita di coloro che questa sera si esibiranno sul palco dell'Artiston, quando la kermesse musicale entrerà nel vivo con il secondo appuntamento, in programma mercoledì 12 febbraio.

Il Festival della Canzone Italiana, giunto alla sua 75ª edizione, prosegue il suo cammino dopo un inizio scoppiettante, con il ritorno di Carlo Conti alla guida dello show. Dopo cinque anni di successo targati Amadeus, Conti riporta in auge una delle tradizioni storiche della kermesse: la categoria Giovani, che torna a gareggiare separatamente dai Big. Un cambiamento che si inserisce in un’edizione già ricca di protagonisti, con ben 30 artisti in gara, ridotti a 29 dopo il forfait di Emis Killa a pochi giorni dall’inizio della competizione.

La seconda serata si aprirà con l’esibizione di tutti i cantanti della categoria Nuove Proposte, una modifica rispetto al piano iniziale che prevedeva la presenza solo di due concorrenti.



Avremo sul palco dell'Ariston quindi Alex Wyse, che canterà Rockstar, Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes), Settembre con Vertebre, Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.

Subito dopo, il palco dell’Ariston ospiterà le performance di 15 dei 29 Big in gara, che si alterneranno con momenti di spettacolo e intrattenimento.

Carlo Conti non sarà solo a condurre la serata: al suo fianco ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, pronti a dare il loro contributo allo show. L’ospite d’onore annunciato per questa seconda serata è Damiano David, frontman dei Måneskin, mentre all’esterno del teatro, sul Suzuki Stage di piazza Colombo, sarà BigMama a scaldare il pubblico con la sua esibizione live.

Anche la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, icona dello sport italiano e testimonial ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sarà protagonista di un momento speciale raccontando la partenza della fiaccola olimpica. Con la sua eleganza e passione, accompagnerà il pubblico in questo emozionante viaggio che segna l’inizio del percorso della torcia, simbolo di pace, unione e spirito sportivo, verso l’attesissimo evento olimpico.



Ospiti anche i membri del cast del film Follemente, ossia Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Tra gli ospiti della seconda serata, c’è pure il cast della fiction Rai Belcanto, in arrivo da lunedì 24 su Rai 1 con protagonisti sono Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio.

Infine, anche gli attori di Champagne - Peppino di Capri, fiction in onda su Rai 1 il 24 marzo, saranno tra i protagonisti della seconda serata di stasera. La fiction vede il piccolo Alessandro Gervasi, 6 anni, interpretare il cantante caprese da bambino e Francesco Del Gaudio recitare nei panni di Peppino di Capri da grande.

La competizione entrerà nel vivo con le votazioni che determineranno una prima classifica provvisoria. I brani in gara saranno valutati equamente tra il pubblico a casa, che potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, e la giuria delle radio, entrambe con un peso del 50%. Al termine della serata, verrà annunciata una graduatoria parziale che rivelerà i primi cinque classificati, seppur senza svelarne l’ordine esatto.