Sanremo 2025, Carlo Conti: "Ci sarà Damiano David"

Così, col suo nuovo look, la sua nuova musica e un cognome di cui è tornato in possesso, Damiano David arriverà all'Ariston mercoledì 12 febbraio. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti, in collegamento durante il pre-ascolto dei brani di Sanremo per la stampa.

Per Damiano David non si tratta della prima volta a Sanremo. Anzi: è proprio da Sanremo che la sua carriera, e quella dei Maneskin, è decollata. Vincitori nel 2021 con Zitti e buoni , al primo posto anche all'Eurovision, il gruppo rock romano, che ha mosso i primi passi in strada e s'è fatto notare a X Factor, dal palco dell'Ariston ha conquistato l'Italia. E poi l'Europa. E poi il mondo. Fino a quando Damiano, che ora è legato a Dove Cameron , vive a Los Angeles e sembra sempre più americano, ha scelto la strada solista. S'è preso una pausa dai Maneskin, ha lanciato il suo nuovo progetto. E, messi nell'armadio tacchi e lustrini, ha cominciato a sfoggiare abiti sartoriali.

Il cognome ritrovato

"Come cantante della band sono sempre stato chiamato Damiano dei Maneskin", ha spiegato Damiano David, a proposito della scelta d'utilizzare nome e cognome nella sua nuova avventura solista. "Ho iniziato a sentire come se il mio cognome, quello di famiglia, fosse stato rubato, e questo è un modo, per me, di reclamarlo".

Di questo, Damiano ha parlato nel corso di un'intervista a Genius. Un'intervista in cui ha analizzato anche il successo di Born With a Broken Heart. Quando è nata quella canzone, il cantante si trovava in uno stato mentale molto diverso rispetto a quello in cui è oggi. "Ero in un processo di guarigione da una relazione", ha confessato, spiegando come si sentisse fragile e bisognoso dell'approvazione altrui. "Poi ho incontrato la persona che oggi è la mia compagna e tutto era così bello e perfetto e amorevole ma allo stesso tempo ero così spaventato dalla mia capacità di giudicare le persone e cercavo di trovare, non so, il male dietro le cose, ma grazie a Dio non c'era niente di male da trovare". Quel suo cuore rotto, Dove Cameron ha saputo ricomporlo. Pezzo dopo pezzo. Oggi vivono insieme, si dedicano post ricolmi d'amore, e si guardano con orgoglio.