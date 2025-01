Sanremo 2025, Jovanotti sul palco con Carlo Conti nella prima serata

Jovanotti arriva a Sanremo. Il cantautore, che il prossimo 4 marzo tornerà in tour col suo Palajova 2025, salirà sul palco dell'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo, in programma per martedì 11 febbraio. Ad annunciarlo è stato lui stesso, con un post su Instagram.

Jovanotti a Sanremo 2025, l'annuncio su Instagram

"Carlo Conti mi ha invitato al suo Sanremo e ho accettato con piacere", ha spiegato Jovanotti. Che ha poi confessato d'aver aspettato un po', a dare l'ok definitivo, perché "Sanremo è Sanremo", e voleva portare qualcosa di bello, di divertente ed emozionante. "Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni". Del resto, Carlo Conti e Lorenzo Cherubini si conoscono da tanto, da quando Jovanotti era un dj giovanissimo nella radio di Cortona, e Carlo Conti aveva il suo programma alla radio di Firenze. Impossibile, dunque, dire di no a quell'invito. Un invito arrivato in un momento di vita che per Jovanotti è rinascita, adrenalina e felicità. Il momento del ritorno sul palco, delle nuove canzoni. "Carlo mi ha dato carta bianca, e lo ringrazio", ha concluso il cantante, dando a tutti l'appuntamento a martedì 11 febbraio.