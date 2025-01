Bianca Balti riprende le cure: "Prossima chemioterapia sarà l'ultima"

Nelle story Instagram, Bianca Balti ha aggiornato i follower sull’inizio del nuovo ciclo di chemioterapia, tappa delle cure per il cancro ovarico al terzo stadio che l’ha colpita. "“Per la serie 'si stava meglio in vacanza'", ha scritto con ironia

“Per la serie 'si stava meglio in vacanza'. La prossima chemio sarà l’ ultima ”. Nelle story Instagram, Bianca Balti ha aggiornato i follower sull’inizio del nuovo ciclo di chemioterapia , tappa delle cure per il cancro ovarico al terzo stadio che l’ha colpita. La modella, 40 anni, ha mostrato ancora una volta di affrontare con ottimismo e determinazione il percorso verso la guarigione.

DALLA MASTECTOMIA PREVENTIVA ALLA CHEMIOTERAPIA

Qualche anno fa, Balti aveva scoperto di essere portatrice di una mutazione genetica, la BRCA1, e si era sottoposta a un intervento di mastectomia preventiva, (proprio come Angelina Jolie). Per lo stesso motivo, la modella aveva considerato di procedere anche all’isterectomia preventiva, cioè alla rimozione dell’utero, ma aveva rimandato perché desiderava un terzo figlio dopo Matilde e Mia. Lo scorso settembre, però, Balti aveva subito un’operazione per asportare d’urgenza un tumore alle ovaie, che si era “allargato a tanti organi”. La modella aveva condiviso sui social l’avvenimento, così come la prima chemioterapia iniziata lo scorso ottobre e i progressivi tagli dei capelli, prima corti e poi rasati a zero. Infine, in un servizio de Le Iene, aveva accompagnato Nicolò De Vitiis alla scoperta di 48 ore della sua vita a Los Angeles tra lavoro, famiglia e sedute di cure, anche allo scopo di dare un esempio positivo alle persone che affrontano situazioni simili.