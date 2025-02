Chi è Bianca Balti, co-conduttrice a Sanremo 2025. FOTO

8/18 ©IPA/Fotogramma

L’IMPEGNO PER L’UNHCR - La top model dal 2015 sostiene il lavoro dell’Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Nel 2016 è stata protagonista dell’evento “A piece of me for the refugees” organizzato per aiutare le famiglie siriane rifugiate in Giordania. Balti ha messo a disposizione in uno showroom a Milano abiti, scarpe, gioielli e accessori raccolti in 11 anni di carriera, che sono stati venduti a fronte di donazioni per il progetto scelto da lei, “Lifeline Jordan”