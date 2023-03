Bianca Balti si racconta a Belve: "Ho subito uno stupro a 18 anni"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“A diciotto anni ho subito uno stupro, ero a un rave in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva, da un bacio si è passati alla violenza”. Nella puntata di Belve andata in onda il 7 marzo Bianca Balti, intervistata da Francesca Fagnani, ha raccontato uno dei due episodi di violenza subiti da ragazza. La top model non ha mai denunciato il colpevole e anzi, nel tentativo di superare il trauma, l'ha cercato "per tanto tempo, andavo a tutti i rave con la speranza di incontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari non era proprio uno stupro, che c’era una storia”. Per anni Balti ha mantenuto il silenzio sull'accaduto anche in famiglia e con la madre, nel timore che di essere rimproverata. Dopo molto tempo la modella ha incontrato il ragazzo del rave che usciva da un Sert, il servizio per le tossicodipendenze: “Mi ha fatto piacere vederlo, perché nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo amici”. Una precedente violenza, avvenuta durante una festa quando aveva solo quattordici anni, aveva già aggredito l'adolescenza di Balti. Convinta da un coetaneo a bere quasi un'intera bottiglia di limoncello, la ragazza aveva risentito dell'effetto dell'alcol e aveva subito molestie, rimosse per anni dalla mente "per non doverlo affrontare. È la prima sera che ho fatto festa, ma è stata una festa subita". La modella ha proseguito: "Il resto è un ricordo che è venuto più di recente: lui che mi metteva le mani nelle mutande e cose del genere”.